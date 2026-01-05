WP: Мадуро перед началом заседания суда поздравил присутствовавших с Новым годом

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро перед началом заседания в Федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк поздравил присутствующих с Новым годом. Об этом сообщила газета The Washington Post.

"Счастливого Нового года", - сказал он по-английски, по очереди обратившись к людям по обе стороны зала.

Как отмечает издание, обвиняемым обычно запрещается общаться с кем-либо из публики во время заседания. Это произошло до того, как судья занял свое место.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы с супругой были захвачены и вывезены из страны. Телеканал CNN сообщил, что они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине.