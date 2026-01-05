Fox News: Мадуро в суде заявил о своей невиновности

Редакция сайта ТАСС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © Александр Щербак/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей невиновности в суде в Нью-Йорке, куда его доставили в понедельник после захвата на родине в результате американской военной операции. Об этом сообщила в прямом эфире телекомпания Fox News.

По ее свидетельству, Мадуро подчеркнул в своем выступлении в суде, что продолжает являться президентом Венесуэлы, и настаивал на своей невиновности. Председательствующий на заседании судья прервал выступление Мадуро, передает Fox News. Согласно изложенной ею информации, Мадуро пользуется услугами переводчика, в зал заседания его доставили без наручников. Заседание началось вскоре после полудня по местному времени (20:00 мск). На суде присутствует и американский адвокат Мадуро Барри Поллак.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Глава американской администрации Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.