Дело против президента Венесуэлы Мадуро

CNN: суд разрешил Мадуро сохранить заметки, которые он делал на заседании

Президент Венесуэлы писал в блокноте
Редакция сайта ТАСС
17:55

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк разрешил похищенному Соединенными Штатами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро сохранить заметки, которые он делал во время состоявшегося заседания. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как он уточнил, Мадуро во время заседания писал в блокноте. Президент Венесуэлы также заявил через переводчика: "Я бы хотел попросить о том, чтобы к моим заметкам отнеслись с уважением и чтобы мне разрешили их сохранить". Суд это разрешил. Перед выходом из зала суда Мадуро показал заметки одному из судебных приставов. Он их просмотрел и разрешил Мадуро их взять с собой. 

