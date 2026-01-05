Fox News: следующее заседание по делу Мадуро назначили на 17 марта

Телеканал также сообщил, что адвокат президента Венесуэлы Барри Поллак уведомил судью о намерении позднее добиваться освобождения под залог лидера Боливарианской Республики

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк состоится 17 марта. Такое решение было принято по итогам первого появления Мадуро в этом суде. Постановление о сроках нового заседания огласил председательствующий по делу судья Элвин Хеллерстин, передала телекомпания Fox News.

"Увижу вас вновь 17 марта в 11:00 (19:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал судья сторонам защиты и обвинения.

Адвокат Мадуро Барри Поллак уведомил судью о намерении позднее добиваться освобождения под залог лидера Венесуэлы.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Глава американской администрации Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе Николаса Мадуро с женой из страны.