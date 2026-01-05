NYT: жена Мадуро на заседании суда была с повязкой на лбу

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес, которую вместе с ее мужем похитили США, на заседании в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк была с повязкой на лбу. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, под правым глазом Флорес также был виден синяк. Она, "как казалось, опиралась на судебного пристава", чтобы сохранить равновесие. Защита Флорес ранее сообщила, что она получила травмы во время похищения из Венесуэлы. Как уточнил адвокат, у Флорес ушиб ребер. Судья заявил, что она должна получить медицинскую помощь.