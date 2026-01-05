Жена Мадуро в суде заявила о своей невиновности

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. 69-летняя Силия Флорес, жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предстала перед федеральным судом Нью-Йорка по обвинениям в причастности к наркоторговле, она заявила о своей невиновности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, присутствовавший в зале суда.

При входе в зал заседаний Флорес выглядела крайне слабой и была вынуждена опираться на сопровождавшего ее маршала (сотрудника федеральной службы). На лбу женщины были видны повязки, а область вокруг глаз была покрыта синяками: предположительно, эти травмы она получила во время силовой операции по ее захвату в Венесуэле.

Несмотря на физическое состояние, Флорес твердым, хотя и приглушенным голосом назвала себя первой леди Венесуэлы. Через переводчика она официально заявила о своей невиновности по всем пунктам обвинения. Ее адвокат в ходе слушания обратил внимание суда на серьезность полученных подзащитной травм, сообщив о возможных переломах ребер и настоятельной необходимости проведения полноценного медицинского обследования.

Ранее Николас Мадуро и Силия Флорес были доставлены в США после спецоперации американских сил в Каракасе. Они содержатся под стражей без права выхода под залог в ожидании следующего судебного заседания, которое назначено на 17 марта.