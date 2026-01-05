Адвокат Мадуро оспорит законность "военного похищения" своего подзащитного

Барри Поллак также сообщил, что у президента Венесуэлы имеются проблемы со здоровьем

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро намерена официально оспорить легитимность его задержания и поднять вопрос о его иммунитете как главы суверенного государства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, присутствовавший в зале федерального суда в Нью-Йорке.

Адвокат Барри Поллак, ранее представлявший интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в деле об экстрадиции в США, заявил в ходе заседания, что планирует подать несколько ходатайств, касающихся статуса его клиента как главы суверенного государства. По словам защитника, в деле "возникают вопросы о законности военного похищения" Мадуро на территории Венесуэлы. Кроме того, адвокат сообщил, что у его подзащитного имеются проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства, однако не стал раскрывать диагноз.

У здания суда в Нижнем Манхэттене в это время собрались протестующие, которые шумно выражали несогласие с действиями администрации президента США Дональда Трампа, называя операцию в Каракасе нарушением международного права.