Fox News: суд согласился на встречу Мадуро с консульскими работниками

И президент Венесуэлы, и его жена Силия Флорес заявили, что рассчитывают на посещение

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы ее президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которые были похищены Соединенными Штатами. Об этом сообщили центральные американские телеканалы, включая Fox News и CNN.

Как они уточнили, и Мадуро, и Флорес заявили в суде, что рассчитывают на посещение консульскими работниками Венесуэлы. Суд подтвердил, что у них есть такое право.