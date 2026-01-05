Защищать жену Мадуро в американском суде будет адвокат из Техаса

По сведениям СМИ, Марк Доннелли в прошлом был сотрудником федеральной прокуратуры

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Адвокатом похищенной силами США жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес в американском суде будет юрист из штата Техас Марк Доннелли. Об этом сообщается в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Как следует из поступивших материалов, Доннелли является сотрудником юридической конторы Parker Sanchez & Donnelly, PLLC, зарегистрированной в штате Луизиана, и работает в Техасе. По сведениям СМИ, он в прошлом был сотрудником федеральной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, защищать Мадуро будет бывший адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак. Работающий на компанию Harris St. Laurent & Wechsler LLP Поллак в 2024 году смог добиться для Ассанжа сделки, по которой тот признал вину и вышел из тюрьмы.

Утром Мадуро с Флорес были доставлены в здание суда в Нью-Йорке. Президент Венесуэлы обвиняется в хранении наркотиков и оружия.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы с супругой были захвачены и вывезены из страны. Телеканал CNN сообщил, что они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине.