РФ в ООН указала на важность единства в неприятии методов США против Венесуэлы
ООН, 5 января. /ТАСС/. Единство мирового сообщества в неприятии методов и инструментов США в отношении Венесуэлы крайне важно, только так можно заставить Вашингтон отказаться от опасных заблуждений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"В сложившейся ситуации крайне важно единство всего международного сообщества в решительном неприятии продемонстрированных в случае с Венесуэлой методов и инструментов американской военной внешней политики. Только так можно заставить Вашингтон пересмотреть, да и отказаться от своих опасных заблуждений", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле.
Небензя отметил, что "невнятное бормотание и попытки уйти от принципиальных оценок со стороны тех, кто в иных ситуациях с пеной у рта требовал от других соблюдения Устава ООН, сегодня выглядят особенно лицемерными и неуместными". "Надеюсь, вы это осознаете и откажетесь от двойных стандартов и не будете пытаться оправдывать столь вопиющий акт агрессии из боязни разозлить пытающегося возродиться американского "мирового жандарма", - добавил постпред.