Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что является военнопленным

Венесуэльский лидер подчеркнул, что является порядочным человеком

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был похищен США, на заседании в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк подчеркнул, что по-прежнему является лидером своей страны, а также военнопленным. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как она отметила, Мадуро сказал: "Я порядочный человек, и я по-прежнему президент своей страны". Он также подчеркнул, что является "военнопленным".