Мадуро в суде предъявили обвинения

Президент Венесуэлы был на заседании в тюремной одежде: оранжевом комбинезоне под темно-синей блузой и оранжевой обуви

ООН, 5 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Процедура предъявления обвинений президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес состоялась в федеральном суде Нижнего Манхэттена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, присутствовавший на заседании.

Слушание под председательством судьи Элвина К. Хеллерстайна длилось 30 минут и проходило в условиях беспрецедентных мер безопасности. Журналисты были обязаны сдать все электронные устройства, взамен они получали жетоны. По ним на выходе гаджеты выдавались обратно. В здании и по его периметру были развернуты десятки сотрудников полиции Нью-Йорка, агентов DEA и маршалов США в тактическом снаряжении.

Мадуро предстал перед судом в тюремной одежде: оранжевом комбинезоне под темно-синей блузой и оранжевой обуви, он был в наушниках для перевода. Он выглядел уставшим, но вел себя спокойно. Через переводчика он заявил о своей невиновности: "Я невиновен. Я порядочный человек. Я все еще президент своей страны". Мадуро опротестовал свое похищение во время рейда США и потребовал лично ознакомиться с обвинительным заключением. Покидая зал, он выкрикнул сторонникам на галерке, что является военнопленным и будет бороться за свободу.