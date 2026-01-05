CNN: адвокат Мадуро в суде заявил об иммунитете президента Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак во время заседания в Федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк заявил, что его клиент является главой суверенного государства и должен обладать иммунитетом от юридического преследования. Об этом сообщил телеканал CNN.

В то же время этот довод защиты, подчеркивает телеканал, может быть отклонен судом, так как США официально не признают легитимность венесуэльского лидера и его правительства.

Поллак ранее был адвокатом основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В 2024 году он смог добиться для Ассанжа сделки, по которой тот признал вину и вышел из тюрьмы.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине.