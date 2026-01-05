CNN: Мадуро мог получить травмы во время похищения

Журналисты телеканала заметили, что президент Венесуэлы с видимым трудом садился и вставал со своего места

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро мог получить травмы во время операции по его похищению американским спецназом. Об этом сообщил телеканал CNN.

Присутствовавшие на заседании в Федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк корреспонденты телеканала отметили, что венесуэльский лидер держался "достаточно уверенно" и активно делал письменные заметки во время заседания. В то время как его супруга Силия Флорес покачивалась и опускала голову - ее защита ранее заявляла о том, что она могла получить ушибы или даже переломы ребер. При этом оба присутствовавших в зале журналиста CNN заметили, что Мадуро, по всей видимости, также мог быть травмирован во время похищения: он с видимым трудом садился и вставал со своего места.

Как сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший в зале суда, первая леди Венесуэлы была на заседании с повязками на лбу, область вокруг ее глаз была покрыта синяками, Флорес опиралась на судебного пристава, чтобы сохранить равновесие.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы с супругой были захвачены и вывезены из страны. Телеканал CNN сообщил, что они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине.