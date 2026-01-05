Сакс призвал ООН помешать разрушению международного права

Человечество не переживет новый хаос, считает директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета

ООН, 5 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН после операции США в Венесуэле должен воспрепятствовать разрушению международного права, так как новый хаос вошедшее в ядерную эпоху человечество может не пережить. Об этом заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс, который был приглашен принять участие в заседании СБ ООН по Венесуэле.

Он отметил, что сама всемирная организация была создана после того, как человечество ценой огромных потерь пережило Первую и Вторую мировую войны. "Учитывая, что мы живем в ядерную эпоху, повторения ошибки не может быть - человечество погибнет. Третьего шанса выполнить свои обязательства в соответствии с Уставом [ООН] не будет", - подчеркнул экономист.

Он отметил, что Устав ООН прямо запрещает применение силы или угрозу ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. "Совет должен решить, следует ли сохранить этот запрет или отказаться от него. Такой отказ повлечет за собой самые серьезные последствия", - указал Сакс.

Он также добавил, что с 1989 года США без санкции СБ ООН организовывали смены режимов в Ираке, Ливии, Сирии, Гондурасе и на Украине. А в отношении Венесуэлы, подчеркнул Сакс, американское правительство целенаправленно предпринимало различные враждебные действия более 20 лет.

"В прошлом году Соединенные Штаты провели бомбардировки в семи странах, ни одна из которых не была санкционирована Советом Безопасности и ни одна из них не была предпринята в рамках законной самообороны в соответствии с Уставом [ООН]. В число этих стран входят Иран, Ирак, Нигерия, Сомали, Сирия, Йемен и теперь Венесуэла", - указал экономист. Он также добавил, что только в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп выступил с прямыми угрозами в адрес шести государств - членов ООН, среди которых Колумбия, Дания, Иран, Мексика, Нигерия и Венесуэла.