Трамп: губернатора Миннесоты поймали на краже десятков миллиардов долларов

По словам президента США, Тим Уолц может покинуть пост до истечения срока полномочий

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор штата Миннесота и бывший кандидат на пост вице-президента от Демократической партии Тим Уолц был "пойман с поличным" на фоне скандала с хищением десятков миллиардов долларов.

"Коррумпированный губернатор Миннесоты, возможно, покинет свой пост до истечения срока полномочий, но в любом случае он не будет баллотироваться снова, потому что его поймали с поличным вместе с [членом Палаты представителей Конгресса США и уроженкой Сомали] Ильхан Омар и другими его сомалийскими друзьями на краже десятков миллиардов долларов у налогоплательщиков", - написал он в Truth Social.

Он указал, что Уолц "разрушил штат Миннесота", но другие губернаторы "проделали еще более нечестную и некомпетентную работу": среди них он назвал Кэти Хокул (глава штата Нью-Йорк), Гэвина Ньюсома (Калифорния) и Джея Прицкера (Иллинойс) - все они являются представителями Демократической партии. "Никто не стоит выше закона", - резюмировал Трамп.

Ранее губернатор Миннесоты заявил, что не будет баллотироваться на третий срок из-за давления со стороны республиканцев и разразившегося в штате в декабре 2025 года скандала, связанного с хищением бюджетных средств и мигрантами из Сомали.

2 декабря Министерство финансов и комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности начали расследование в отношении Уолца по делу о мошенничестве со средствами налогоплательщиков на сумму более $1 млрд. 31 декабря пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США проведет расследование о случаях крупномасштабного мошенничества в некоторых поддерживающих демократов "синих штатах". Она отметила, что в их числе будут Калифорния и Нью-Йорк, однако "Миннесота находится во главе списка".

Ранее в Миннесоте была выявлена крупная мошенническая схема, связанная с программой продовольственной помощи детям, в результате которой значительная часть средств налогоплательщиков была выведена за рубеж, потрачена на покупку недвижимости и автомобилей. В штате разгорается новый скандал, связанный с фактически не работающими детскими садами, которые тем не менее получают субсидии как от штата, так и от федеральных властей.