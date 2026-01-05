Глава МИД Венесуэлы заявил об очередной победе в Совете Безопасности ООН

Мир признал нападение США на республику противоречащим международному праву, отметил Иван Хиль Пинто

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто © AP Photo/ Mary Altaffer

КАРАКАС, 5 января. /ТАСС/. Венесуэла одержала очередную победу на заседании Совета Безопасности ООН: международное сообщество признало нападение США на республику противоречащим международному праву. Такое мнение высказал в Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"В очередной раз правда восторжествовала в Совете Безопасности. Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество официально признало, что нападение, совершенное 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное право и права человека, а также прямым посягательством на иммунитет действующего главы государства", - отметил министр.

Хиль добавил, что на состоявшемся в понедельник заседании Совбеза ООН не было место манипуляциям и двойным стандартам, а право было на стороне Венесуэлы. Министр подчеркнул, что Боливарианская Республика будет и впредь защищать свой суверенитет и обеспечивать мир на своей территории.

3 января Хиль назвал нападение США на гражданские и военные объекты в Венесуэле военной агрессией. В республике введено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Следующее судебное заседание назначено на 17 марта.