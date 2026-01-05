Премьер Нильсен заявил, что Гренландию не получится захватить за ночь

Председатель правительства Гренландии сообщил об этом на фоне событий в Венесуэле и потенциальной угрозы со стороны США

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен считает, что ее не получится захватить за одну ночь.

"У нас не такая ситуация, когда мы думаем, что захват нашей страны может произойти за одну ночь", - приводит слова премьера Гренландии агентство Reuters.

Нильсен сделал это заявление на фоне вопросов о событиях в Венесуэле и потенциальной угрозе для Гренландии со стороны США. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Соединенные Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Следующее судебное заседание назначено на 17 марта.