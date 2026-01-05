Буданова ввели в состав Совбеза Украины

Олега Иващенко вывели оттуда

Редакция сайта ТАСС

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов © AP Photo/ Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел нового главу своего офиса Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Читайте также Начальник ГУР и фигурант дел о терактах в РФ. Что известно о Кирилле Буданове

Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, Буданов введен в персональный состав СНБО, а Олег Иващенко - выведен.

Ранее Зеленский провел кадровые перестановки. Буданов был уволен с должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины и назначен главой офиса Зеленского. На место Буданова был назначен Иващенко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки.