Economist: администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии

Чиновники США предлагают Договор о свободной ассоциации, который приведет к повышению уровня жизни населения острова, сообщил журнал

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа работает над проектом сделки по Гренландии, которую можно будет предложить островным властям. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

По его информации, американские чиновники обсуждают возможность предложить Гренландии заключение Договора о свободной ассоциации, который приведет к повышению уровня жизни населения острова. В настоящее время Соединенные Штаты имеют подобные соглашения с небольшими государствами в Тихом океане - Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Согласно договоренностям, США гарантируют финансовую поддержку этим странам, а те в свою очередь передают Вашингтону решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления.

The Economist указал, что политика администрации Трампа в отношении Гренландии в данный момент преследует две цели. Во-первых, в Вашингтоне хотят усилить разногласия между властями Дании и Гренландии и вызвать рост сепаратистских настроений на острове. Во-вторых, США пытаются заключить сделку с властями Гренландии в обход датского правительства. При этом журнал назвал маловероятной перспективу "прямой аннексии" острова. Издание добавило, что притязания США вызвали панику среди лидеров европейских стран.

Как напомнил журнал, на Гренландии уже размещена американская военная база. Издание подчеркнуло, что условия договора с Данией не подразумевают ограничений на количественный состав военнослужащих США на острове, однако значительное увеличение числа войск, вероятно, потребует согласия Копенгагена. Отмечается, что Соединенные Штаты пытались вести прямые переговоры с властями Гренландии, но получили отказ.

Вопрос Гренландии

4 января Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера: Трамп утверждал, что вокруг острова "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Американский лидер неоднократно обращался к теме присоединения острова к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.