Трамп: Вэнс, Рубио и Хегсет войдут в группу США по Венесуэле

Президент Соединенных Штатов отметил, что главным ответственным лицом является он сам

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер войдут в состав группы, которая будет контролировать вовлеченность Соединенных Штатов в дела Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп телеканалу NBC News.

Как указывает телекомпания, Трамп в ходе интервью выделил упомянутых представителей американской администрации в качестве членов данной группы. "Это общая группа. У них всех есть свои разнообразные компетенции", - приводит телеканал слова главы Белого дома.

Трамп отметил, что главным ответственным лицом в вопросе американского участия в делах Венесуэлы является он сам.