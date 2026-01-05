ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп: и. о. главы Венесуэлы начала сотрудничать с США

Президент Соединенных Штатов отверг предположения о том, что его администрация контактировала с Делси Родригес до захвата президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро
Редакция сайта ТАСС
05 января, 23:30

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес начала сотрудничать с американскими официальными лицами.

При этом Трамп категорически отверг предположения о том, что между его администрацией и окружением Родригес существовали какие-либо контакты до момента захвата президента Николаса Мадуро. "Нет, это не так", - сказал президент в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о возможных предварительных договоренностях.

Глава Белого дома также отметил, что в ближайшее время будет принято решение относительно санкций, действующих против Родригес. По словам Трампа, Вашингтон определит, будут ли эти ограничения сохранены или сняты, в зависимости от дальнейшего уровня взаимодействия. 

