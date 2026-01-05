Трамп заявил об отсутствии сделок с окружением Мадуро перед его захватом

Президент США признал наличие таких запросов

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает об отсутствии каких-либо договоренностей с венесуэльскими чиновниками для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос журналиста о том, была ли заключена "какая-либо сделка с кем-либо из официальных лиц в Венесуэле с целью смещения" Мадуро, Трамп признал наличие запросов, но подчеркнул самостоятельность действий США. "Многие люди хотели заключить сделку, но мы решили сделать это именно так", - заявил президент.

Глава Белого дома утверждает, что операция была проведена без помощи со стороны ближайшего окружения Мадуро. По словам Трампа, Вашингтон сознательно отказался от посредничества венесуэльских элит в этом вопросе.