Движение неприсоединения осудило вооруженную агрессию США против Венесуэлы

В заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты нарушают принципы, закрепленные в Уставе ООН

КАРАКАС, 6 января. /ТАСС/. Движение неприсоединения (ДН) осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и требует немедленного прекращения враждебных действий в отношении республики. Об этом говорится в заявлении Координационного бюро ДН, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

"Координационное бюро Движения неприсоединившихся стран категорически осуждает акт агрессии США против Боливарианской Республики Венесуэла в первые часы 3 января 2026 года с вооруженным нападением на гражданские и военные объекты в Каракасе, а также в различных городах на территории Венесуэлы", - указывается в заявлении. В нем подчеркивается, что США нарушают принципы, закрепленные в Уставе ООН, международное право, подрывают мир, безопасность, стабильность и угрожают праву венесуэльского народа на жизнь.

Координационное бюро ДН требует немедленного прекращения всех враждебных действий против Венесуэлы, полного уважения суверенитета, территориальной целостности, политической независимости и неотъемлемого права на самоопределение республики, а также привлечения к ответственности виновных в актах агрессии. Движение неприсоединившихся стран подтверждает неприкосновенность иммунитетов, предоставленных главам государств и правительств в соответствии с международным правом, говорится в заявлении.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

5 января Мадуро и его жена предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.