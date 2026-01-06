Белый дом: США "по определению" контролируют Венесуэлу

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты контролируют дела Венесуэлы "по определению", Вашингтон фактически руководит страной в переходный период, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер

"Мы контролируем Венесуэлу по определению, потому что ВС США расположены рядом со страной. Мы устанавливаем условия и положения. У нас полное эмбарго на всю их нефть и на все их возможности вести торговлю, им нужно наше разрешение для торговли, - сказал он в интервью телеканалу CNN. - США руководят страной в этот переходный период".