Вашингтон будет добиваться от Каракаса соответствующих интересам США действий

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация будет требовать от властей Венесуэлы того, чтобы они действовали в соответствии с американскими интересами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

"Мы добьемся того, чтобы эта страна действовала в соответствии с интересами США", - отметила она, говоря о курсе Вашингтона в отношении Венесуэлы и о контактах американских должностных лиц с ее властями.