Экс-советник генсека ОБСЕ исключил полномасштабную интервенцию США в Венесуэлу

Подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард отметил, что американский лидер Дональд Трамп "не хочет стать следующим президентом, который втянет США в военный кошмар"

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Руководство США не пойдет на полномасштабную интервенцию в Венесуэлу, чтобы не увязнуть в долгой и кровопролитной партизанской войне, заявил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"С трудом могу себе представить, что США ввяжутся в полномасштабную интервенцию в Венесуэле", - сказал он, комментируя развитие событий вокруг Боливарианской Республики.

По мнению Боссхарда, президент США Дональд Трамп "не хочет стать следующим президентом, который втянет США в военный кошмар". В то же время эксперт отметил, что в Венесуэле есть силы, которые ждут не дождутся, чтобы "втянуть американские вооруженные силы в долгую и кровопролитную партизанскую войну". "Условия в стране для этого благоприятны: границы в горах и джунглях практически невозможно контролировать, организованная преступность заинтересована в борьбе с США, соседи готовы оказать поддержку партизанам", - пояснил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, президент Боливарианской Республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.