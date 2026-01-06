Статья

Тюремная одежда и признаки травм. Что известно о судебном заседании по делу против Мадуро

Президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес отказались признавать себя виновными в сговоре в целях наркотерроризма

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, захваченные американскими военными и вывезенные в США, впервые предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк.

Американские власти обвиняют венесуэльского лидера и его жену в сговоре в целях наркотерроризма, сговоре в целях ввоза кокаина, владении оружием и взрывными устройствами, а также сговоре в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов. Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.

ТАСС собрал основное о прошедшем заседании суда.

Судебный процесс

Слушание под председательством 92-летнего судьи Элвина Хеллерстина длилось 30 минут и проходило в условиях беспрецедентных мер безопасности. Хеллерстин в 2025 году заблокировал ряд решений президента США Дональда Трампа, включая Закон об иностранных врагах для депортации венесуэльцев.

Мадуро и его жена предстали перед судом в тюремной одежде - оранжевых комбинезонах под темно-синими блузами, они были в наушниках, использовавшихся для перевода. Мадуро был в кандалах на ногах, но без наручников.

В настоящее время адвокатом Мадуро является Барри Поллак, ранее представлявший интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В 2024 году Поллак смог добиться для Ассанжа сделки, по которой тот признал вину и вышел из тюрьмы.

Адвокатом Флорес выступает юрист из штата Техас Марк Донелли. По сведениям СМИ, он в прошлом был сотрудником федеральной прокуратуры.

Ответчики имеют право при необходимости поменять адвокатов.

Слушания по существу в суде США могут начаться не ранее 2027 года, пишет агентство Bloomberg. Ожидается, что им должны предшествовать несколько заседаний, на которых стороны судебного процесса будут предоставлять друг другу доказательства для изучения, а также подавать ходатайства.

Bloomberg отмечает, что освобождение венесуэльского лидера и его супруги маловероятно.

В настоящее время они содержатся под стражей без права выхода под залог в ожидании следующего судебного заседания, которое назначено на 17 марта.

Суд разрешил посещение Мадуро и его жены консульскими работниками Венесуэлы.

У здания суда в Нижнем Манхэттене во время заседания протестующие шумно выражали несогласие с действиями администрации Трампа, называя операцию США в Каракасе нарушением международного права.

После заседания Мадуро и его жену под конвоем в бронированном транспорте вывезли с территории суда в Нью-Йорке.

Заявления Мадуро

Через переводчика он заявил о своей невиновности: "Я невиновен. Я порядочный человек. Я все еще президент своей страны".

Мадуро опротестовал свое похищение Соединенными Штатами и потребовал лично ознакомиться с обвинительным заключением.

Покидая зал, он выкрикнул сторонникам, что является военнопленным и будет бороться за свободу.

Состояние Мадуро и его жены

Присутствовавшие в зале журналисты CNN заметили, что Мадуро мог быть травмирован во время похищения: он с видимым трудом садился и вставал со своего места.

Как сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший в зале суда, первая леди Венесуэлы была на заседании с повязками на лбу, область ее лица вокруг глаз была покрыта синяками, Флорес выглядела крайне слабой и опиралась на судебного пристава, чтобы сохранить равновесие.

Корреспонденты CNN отметили, что венесуэльский лидер держался "достаточно уверенно" и активно делал в блокноте заметки во время заседания, ему разрешили их взять с собой.

Адвокат Мадуро сообщил, что у его подзащитного имеются проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства, однако не стал раскрывать диагноз.

Адвокат Флорес обратил внимание суда на серьезность полученных ею травм, сообщив о возможных переломах ребер и необходимости проведения полноценного медицинского обследования.

Заявления адвокатов