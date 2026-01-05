Bloomberg: суд над Мадуро в США может начаться не ранее 2027 года

По сведениям агентства, слушаниям по существу должны предшествовать несколько заседаний, на которых стороны будут предоставлять друг другу доказательства для изучения, а также подавать ходатайства

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Слушания по существу в суде США по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес могут начаться не ранее 2027 года, пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, ожидается, что слушаниям по существу должны предшествовать несколько заседаний, на которых стороны судебного процесса будут предоставлять друг другу доказательства для изучения, а также подавать ходатайства.

Адвокатом Мадуро является Барри Поллак, ранее представлявший интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Адвокатом Флорес выступает Марк Донелли. Ответчики имеют право при необходимости поменять адвоката.

Отмечается, что освобождение венесуэльского лидера и его супруги маловероятно.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине.