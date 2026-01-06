El País: реакция ЕС на события в Венесуэле показывает его страх перед Трампом

Евросоюз снова упустил шанс проявить себя в один из тех ключевых моментов, которые определяют, чьи мнения имеют вес на международной арене, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МАДРИД, 6 января. /ТАСС/. Реакция Евросоюза на военную операцию США в Венесуэле и захват президента республики Николаса Мадуро показывает среди прочего страх сообщества перечить американскому лидеру Дональду Трампу. Такая точка зрения выражается в статье испанской газеты El País.

По мнению автора статьи, ЕС снова оказался вне игры в один из тех важных моментов, которые определяют, чьи голоса звучат весомо на международной арене. Позиция руководства ЕС и 27 государств-членов, которым потребовалось более полутора дней, чтобы выпустить совместное заявление, не критикующее действия Вашингтона и лишь призывающее к уважению международного права, обнажила раскол ЕС по Венесуэле и Трампу. "И она показывает, что союз панически боится противостоять ненасытному хозяину Белого дома", - отмечается в статье.

По версии газеты, приход республиканца к власти и его внешняя и торговая политика сделали из ЕС второстепенного геополитического игрока: слишком робкого и слабого. El País также обращает внимание на страх сообщества окончательно утратить поддержку Вашингтона для Украины.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Соединенные Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в этой латиноамериканской республике было введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его жены.