Венесуэла и Нигерия: как США реализовали две военные кампании за 10 дней

США нанесли авиаудары по Нигерии под предлогом борьбы с терроризмом в конце декабря, а 3 января стало известно об атаке на Венесуэлу. Чем похожи оба сценария. реализованных Вашингтоном, и чем они отличаются — в материале ТАСС

Схожие сценарии

Вооруженная агрессия США против Венесуэлы невольно возвращает нас к американскому рождественскому удару по предполагаемым целям экстремистов в Нигерии. У этих двух событий есть как схожие, так и отличные черты.

Что их, безусловно, объединяет, так это вопиющее нарушение всех норм международного права и переход Соединенных Штатов к открытым интервенциям. При нынешней администрации США Африка и другие части света окончательно перестали быть полем для дипломатии и превратились в арену бескомпромиссной борьбы за ресурсы, логистику и влияние. На мушке Белого дома оказались два непотопляемых танкера — Венесуэла с ее значительными запасами нефти и крупнейший производитель этого топлива в Африке южнее Сахары — Нигерия.

Вашингтон давно использовал СМИ для демонизации обеих стран, порицая их за отсутствие демократии и приписывая им различные преступления. Президент США Дональд Трамп обвинил руководство латиноамериканской страны в "наркотерроризме" (термин-неологизм, ранее не известный юристам), а правительству африканской страны инкриминировал бездействие на фоне "геноцида христиан", которых решил защитить самостоятельно.

При этом важно отметить, что жертвами джихадистов, которые орудуют на большей части Нигерии, становились все подряд — и христиане, и мусульмане, и сторонники местных традиционных верований. Миф о преследовании христиан опровергали сами нигерийцы — от официальных лиц-мусульман до местной прессы. Страна действительно борется с исламистами с 2009 года, когда в Нигерии появилась террористическая группировка "Боко Харам", но несмотря на все контртеррористические инициативы — военные, разведывательные, социальные — власти так и не смогли побороть экстремизм.

Что же касается наркоторговли в Латинской Америке, то США следовало бы начать с других. Венесуэла отнюдь не является основным коридором для поставок запрещенных веществ в Соединенные Штаты, где в значительной степени доминируют мексиканские картели.

Ни в том, ни в другом случае Белый дом не предъявил доказательств своим словам. До сих пор нет ни одного подтвержденного сообщения о ликвидированных боевиках в нигерийских саваннах. Один из ударов пришелся по району рядом с деревней Джабо: ракета упала вблизи жилых домов. Вторая поразила безлюдную местность. Местные утверждают, что никаких лагерей исламистов поблизости не было.

К тому же в обеих странах Пентагон использовал одну и ту же тактику — удары с воздуха без развертывания наземной операции. Правда, в Каракасе пришлось задействовать спецназ "Дельта форс", чтобы похитить президента Николаса Мадуро и его супругу.

Но в любом случае итог американских бомбардировок суверенных стран — гибель мирных жителей: 40 в Венесуэле, по последним данным, и более 100 в Нигерии.

Атака по договоренности

Разница в этих двух ситуациях в том, что венесуэльцы не давали согласия на полеты вертолетов США над Каракасом, в то время как военная операция в Нигерии была согласована с президентом Бола Тинубу. "Я разговаривал с госсекретарем США Марко Рубио в течение 19 минут перед нанесением удара. Президент Тинубу дал добро. После одобрения я снова поговорил с Марко Рубио за пять минут до того, как был нанесен удар по террористам", — сказал глава МИД Нигерии Юсуф Туггар.

Более того, в рамках операции, которую некоторые медиа назвали совместной, нигерийская сторона предоставила США разведывательную информацию.

Если бы Тинубу не пошел на сговор с американцами, вряд ли они стали похищать его, как Мадуро. Его бы просто сместили с поста тем или иным способом при помощи политтехнологов из тех же США.

Но дав согласие на иностранную военную операцию, Тинубу рискует получить непредвиденные последствия — от внутреннего раскола до потери суверенитета. Не все политические силы и религиозные объединения приветствовали американские авиаудары. Например, исламский священнослужитель шейх Ахмед Гуми резко осудил атаки США, назвав нигерийцев, поддержавших их, "глупыми" и "заблуждающимися".

Венесуэла и Нигерия обречены на внешнее управление?

Еще один вопрос, ответ на который станет известен в ближайшее время, — состоится ли вложение Соединенными Штатами миллиардов долларов в восстановление и развитие нефтяной отрасли в этих двух государствах. Нигерия, например, не скрывает, что планирует привлечь до $30 млрд для дальнейшей разработки месторождений. Уже в начале этого года Нигерийская государственная нефтедобывающая компания (NNPC) объявит новый тендер. Ожидается, что в 2026 году добыча нефти будет увеличена на 5% — до 1,8 млн баррелей в сутки. К 2030 году этот показатель может достичь 4 млн баррелей в сутки. Для сравнения, добыча нефти в Иране в 2024 году в среднем была на уровне 3,5 млн баррелей в сутки.

Трамп сообщил, что в Венесуэлу придут американские нефтяные компании, которые "восстановят нефтяную инфраструктуру, чтобы страна зарабатывала деньги". "Мы сделаем народ Венесуэлы богатым и независимым и обеспечим его безопасность", — добавил президент США.

В свете этих цифр важно знать, кто будет снимать сливки, руководить процессом добычи на глобальном уровне и определять мировые цены на углеводороды.

Трамп 3 января уже заявил, что США будут управлять Венесуэлой до "безопасного" и "надлежащего" перехода власти.

Что касается Нигерии, то американский лидер упрекнул власти в связях с Китаем и заявил, что "пора наказывать правительства, которые торгуют суверенитетом за китайские кредиты". Для Нигерии это недвусмысленное напоминание, что она живет в прицеле американских интересов.

Военно-политический форпост США

Для Вашингтона Нигерия, полностью расположенная в восточном полушарии и не подпадающая под трампизированную "доктрину Монро", в которой все западное полушарие объявлено исключительной вотчиной США, важна помимо нефти еще как военно-политический форпост в Африке. Вашингтон и их союзники испытывают в этом плане трудности после закрытия базы американских беспилотников в Агадесе в Нигере в августе 2024 года.

В отличие от Венесуэлы Нигерия надеется благодаря военному сотрудничеству с Соединенными Штатами получить доступ к современной военной технике. Во время разведывательных полетов в воздушном пространстве Нигерии самолеты США собирают большое количество данных не только об этой стране, но и соседних государствах Сахеля. Как известно, Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли в 2022-2024 годах из-под французского зонтика. Американцам жизненно важно знать все, что происходит в недавно созданном Альянсе государств Сахеля (АГС), значительно укрепившем связи с Россией. Только Пентагон сам будет решать, какую информацию, собранную в Сахеле, передавать Абудже, а какую — нет.

Атаки готовились заранее

Еще одна общая черта обеих интервенций — отдаленность США от обстрелянных целей. До Венесуэлы — почти 3,5 тыс. км через Мексиканский залив и Карибское море, до Нигерии – 8,5 тыс. км через Атлантический океан. Если к берегам латиноамериканской страны они подогнали свой флот, то в Африке действовали с территории Ганы. У нее нет общих границ с Нигерией (их разделяют франкоязычные Того и Бенин), но в этой бывшей британской колонии близ столицы Аккры оборудован аэродром, откуда англоязычные союзники и совершают свои полеты над просторами Западной Африки.

И да — готовили удары в обоих случаях заблаговременно. Еще 24 ноября в Гану начали прибывать воздушные суда, "выполняющие заказы для правительства США", как открыто передавало тогда британское агентство Reuters. С тех пор разведывательные вылеты стали практически ежедневными, и собранные данные, как мы теперь знаем, использовались для координации будущих ударов по территории Нигерии. Эксперты полагают, что Гана становится новым узлом для американской авиации в Западной Африке после потери базы в Агадесе.

В Карибском море нагромождение военной машины США тоже произошло не вдруг. США за последние месяцы перебросили туда несколько тысяч военнослужащих и более десяти боевых кораблей. И об этом сообщала телекомпания CNN. В регион была направлена авианосная ударная группа во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford, эсминцами класса "Арли Берк" USS Mahan, USS Bainbridge, USS Winston S. Churchill и рядом других кораблей. А еще амфибийно-десантная группа Iwo Jima и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты. Параллельно США возобновили работу военно-морской базы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико.

Как писал Антон Павлович Чехов, "если на сцене висит ружье, то в третьем акте оно должно выстрелить". Мир перестал обращать внимание на такие явные знаки? В случае с Нигерией предотвращать военную акцию США по большому счету и не собирались.

Но вот как она стала неожиданностью для Венесуэлы?

Олег Осипов, обозреватель Аналитического центра ТАСС