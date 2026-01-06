Глава УВКПЧ: народ Венесуэлы должен определять будущее своей страны

Венесуэльское общество нуждается в исцелении, подчеркнул Фолькер Тюрк

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Народ Венесуэлы, а не руководство США, должен определять будущее своей страны. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, военная операция США в Венесуэле "подрывает один из основополагающих принципов международного права", согласно которому "государства не должны применять силу для достижения своих территориальных претензий или политических требований".

"Венесуэльское общество нуждается в исцелении, а будущее страны должно решаться ее народом", - написал Тюрк в Х.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Соединенные Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в этой латиноамериканской республике было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.