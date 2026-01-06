ООН: интервенция в Венесуэле ослабляет предотвращение третьей мировой войны

Военная интервенция США наносит ущерб архитектуре международной безопасности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Интервенция США в Венесуэле ослабляет ООН как единственный механизм, существующий для предотвращения третьей мировой войны. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Это военная интервенция, которая является нарушением суверенитета Венесуэлы и Устава ООН, <...> наносит ущерб архитектуре международной безопасности, делая каждую страну менее безопасной, - написал он в статье для британской газеты The Guardian. - Она <…> ослабляет единственный механизм, который у нас есть для предотвращения третьей мировой войны, а именно Организацию Объединенных Наций".

Тюрк выразил "глубокое возмущение" реакцией отдельных стран на интервенцию США и попытками оправдать ее ситуацией с правами человека в Венесуэле. Он напомнил, что свержения режимов "часто приводят к массовым нарушениям прав человека, опасному хаосу и затяжным насильственным конфликтам". "Венесуэле необходимо, чтобы международное сообщество перестало ограничиваться пустыми словами о правах человека и встало на защиту Устава ООН и международного права. Иное будет иметь ужасающие последствия во всем мире", - предупредил Тюрк.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.