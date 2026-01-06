В ООН не фиксируют миграции из Венесуэлы в соседние страны из-за атаки США

Официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани отметила, что в организации следят за ситуацией

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не зафиксировало данных о миграции населения внутри и за пределы Венесуэлы в страны региона после атаки США. Об этом заявила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

"На основании имеющейся на данный момент информации, нет никаких конкретных сообщений о перемещении населения или трансграничных перемещениях, связанных с недавними событиями. Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией", - сказала она на брифинге в Женеве.

Ранее власти Колумбии сообщили о введении в действие командного пункта для оказания гуманитарной помощи мигрантам в городе Кукута на границе с Венесуэлой.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.