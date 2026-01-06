В Кран-Монтане в баре Le Constellation не проводились инспекции с 2019 года

Эпизодические проверки проходили с нарушениями, рассказал мэр Николя Феро

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Мэр Кран-Монтаны Николя Феро сообщил, что муниципальные службы с 2019 года не проводили полноценных проверок в баре Le Constellation, в котором при пожаре погибли 40 человек. Эпизодические проверки проходили с нарушениями.

"Бар был проверен в январе 2019 года <...>. Периодические проверки с 2019 по 2025 год проводились с нарушениями", - сказал Феро на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).

По словам мэра, в 2015 году владелец подал заявку на реконструкцию бара, которая была удовлетворена при условии неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности. Во время работ в заведении была оборудована специальная дверь для эвакуации людей в случае возникновения опасной ситуации. Однако строители оставили старые звукоизоляционные маты, которые, предположительно, воспламенились из-за неосторожного обращения с бенгальскими огнями. "Сотрудники службы безопасности сочли, что звукоизоляционные маты в баре не представляют угрозы ", - уточнил Феро.