Reuters опубликовал художественные зарисовки с Мадуро из зала суда

На рисунках венесуэльский лидер и его жена изображены в тюремной одежде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на зарисовке из зала суда © REUTERS/ Jane Rosenberg

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Агентство Reuters распространило зарисовки из зала федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, перед которым 5 января предстали президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес.

На рисунках венесуэльский лидер и его жена изображены в тюремной одежде: оранжевом комбинезоне под темно-синей блузой в наушниках для перевода и в окружении федеральных служащих и адвокатов.

Агентство опубликовало зарисовки, поскольку во многих городах США запрещена фото или видеосъемка судебного процесса без разрешения судьи.

Ранее корреспондент ТАСС, присутствовавший на заседании, сообщил, что Мадуро выглядел уставшим, но вел себя спокойно. Через переводчика он заявил о своей невиновности: "Я невиновен. Я порядочный человек. Я все еще президент своей страны". Мадуро опротестовал свое похищение во время рейда США и потребовал лично ознакомиться с обвинительным заключением. Покидая зал, он выкрикнул сторонникам на галерке, что является военнопленным и будет бороться за свободу.