Экс-эксперт ООН призвал прекратить закупки у США F-16, F-35 и Boeing

Международное сообщество должно воздержаться от признания любых решений, принятых США против венесуэльских активов и ресурсов, заявил Альфред де Зайас

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Мировое сообщество должно прекратить закупать американские истребители F-16 и F-35, а также самолеты Boeing после атаки США на Венесуэлу. С таким призывом выступил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.

"Международное сообщество должно воздержаться от признания любых решений, принятых США в отношении венесуэльских активов и ресурсов. Оно также должно прекратить закупки американских самолетов F-16, F-35, Boeing и так далее", - написал он в Х.

"Когда европейцы и другие страны мира поймут, что правительство США является международным преступником? США - это не страна, в которой действует закон, а хищник, стремящийся эксплуатировать остальной мир в духе империализма XIX века", - считает юрист.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.