ЕК: Евросоюз не признает легитимность и.о. президента Венесуэлы Родригес

Нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен, заявила представитель Еврокомиссия Анита Хиппер

БРЮССЕЛЬ, 6 января /ТАСС/. Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как не признавала легитимность Николаса Мадуро, но будет поддерживать "ограниченные контакты" с властями республики. Об этом заявила представитель Еврокомиссия Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

"Делси Родригес принесла присягу, как и.о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен", - сказала она. По ее словам, ЕС "не считает легитимным президентом ни Николаса Мадуро, ни Делси Родригес".

"Мы будем поддерживать ограниченные контакты с ней и властями Венесуэлы", - добавила Хиппер.