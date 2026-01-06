Экс-депутат Венесуэлы: Трамп заслужил Нобелевку после похищения Мадуро

Мария Корина Мачадо подчеркнула, что посвятила свою награду президенту США

Мария Корина Мачадо © Carlos Becerra/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что посвятила свою награду президенту США Дональду Трампу, поскольку он ее заслуживает. Своим мнением Мачадо поделилась в понедельник, 5 января, в эфире телеканала Fox News.

"Я посвятила ее президенту Трампу, потому что в тот момент считала, что он этого заслуживает. Многие люди говорили, что сделанное 3 января было невозможно. Если я считала, что он заслуживал ее в октябре, представьте, что я думаю сейчас. Я думаю, он доказал всему миру, что он имеет в виду", - сказала лауреат Нобелевской премии мира.

Мачадо покинула Венесуэлу в 2025 году, чтобы прибыть в Осло и лично получить в декабре присужденную ей премию мира, однако на церемонию она не успела, награду приняла ее дочь. Ее текущее местоположение неизвестно.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В республике введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Мадуро с супругой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд республики назначил исполнительного вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.