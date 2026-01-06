Bloomberg: США и ЕС надеются согласовать планы гарантий безопасности Украины

Как утверждает агентство, проект соглашения может предусматривать присутствие американских войск на Украине после заключения мира и помощь США в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Европейские лидеры и американские официальные лица рассчитывают согласовать планы предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, встреча 6 января в Париже, в которой принимают участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, посвящена интеграции предложений Вашингтона в планы "коалиции желающих". Как утверждают источники агентства, проект соглашения может предусматривать присутствие американских войск на Украине после заключения мира и помощь США в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня, в том числе путем предоставления разведывательной информации.

По словам собеседников агентства, в случае успеха союзники Украины надеются привлечь российскую сторону к обсуждению вопроса предоставления гарантий безопасности Киеву.

Ранее телеканал TF1 сообщил, что представители США впервые будут очно присутствовать на встрече "коалиции желающих", созданной весной 2025 года по инициативе Парижа и Лондона. Участвовать также будут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Марк Карни и Владимир Зеленский.