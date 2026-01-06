"Страна": Зеленский тасует кадры, чтобы удержать власть

Противники Владимира Зеленского стремятся либо лишить его власти, контролируя парламент и правительство, либо добиться его официальной отставки

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский инициировал кадровые перестановки в правительстве и спецслужбах, чтобы удержать власть, которая серьезно пошатнулась после скандала вокруг дела Миндича и отставки главы его офиса Андрея Ермака. Такое мнение выразили опрошенные украинским изданием "Страна" источники в политических кругах.

Как отмечает издание, с помощью коррупционных дел противники Зеленского пытаются лишить его власти де-факто - через потерю контроля над парламентом и правительством или де-юре - через отставку. Собеседник "Страны" пояснил, что силы, которые раскручивали коррупционный скандал - в первую очередь "грантовые круги", политики и СМИ, а также часть оппозиции в лице экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) - рассчитывают принудить Зеленского к переформатированию большинства в парламенте и созданию так называемого правительства национального единства, предположительно, во главе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, которое станет новым реальным центром власти в стране.

"А так как Зеленский не демонстрирует желание идти по этому пути, то цель этих кругов в любой момент может замениться на отставку Зеленского", - приводит издание слова своего источника.

Как обращает внимание издание, Зеленский не смог реализовать вариант, при котором формально отправленный в отставку Ермак сохранил бы контроль над его офисом. "В новом году Зеленский решил выстроить новую конструкцию власти с той же задачей - перебить реализуемый его противниками при фактической поддержке европейцев план по его отставке. С этой целью был уволен [глава Службы безопасности Украины Василий] Малюк и сейчас работой СБУ внутри страны будет реально рулить [первый замглавы СБУ Александр] Поклад", - считает собеседник "Страны".

В начале января Зеленский снял с должности руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова и назначил его главой своего офиса. На место Буданова в ГУР был назначен бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Также Зеленский объявил, что действующему министру обороны Денису Шмыгалю предложат пост вице-премьера и министра энергетики, а должность главы Минобороны предложат министру цифровой трансформации Михаилу Федорову. 5 января стало известно, что в отставку под давлением Зеленского подал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. И. о. главы спецслужбы назначен начальник Центра специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара, а первым замглавы ведомства стал Александр Поклад.

Друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича называют координатором крупной коррупционной схемы в энергетике, о которой стало известно в ноябре 2025 года и в результате которой отмыто не менее $100 млн. Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.