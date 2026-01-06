Лидер Христианско-социального союза не исключил отправку военных ФРГ на Украину

Маркус Зёдер подчеркнул, что в первую очередь необходимо отправить на родину находящихся в Германии украинцев призывного возраста

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьер Баварии Маркус Зёдер не исключил отправки на Украину немецких военных после возможного достижения перемирия.

"Будут ли это впоследствии (после достижения перемирия - прим. ТАСС) военнослужащие для подстраховки, предстоит рассмотреть", - сказал он на заседании земельной группы ХСС в Бундестаге, которое проходит в бывшем монастыре Зеон в Баварии. Его слова приводит агентство DPA. Зёдер подчеркнул, что не может быть речи об участии в такой миссии новобранцев. "Ни в коем случае не призывники. Это было бы ошибочным путем", - отметил он.

Лидер ХСС считает, что в первую очередь необходимо отправить на родину находящихся в ФРГ украинцев призывного возраста. "Прежде чем молодые немецкие мужчины должны будут отправиться на Украину, сначала следует вернуться домой молодым украинским мужчинам", - сказал он. "Молодые украинские мужчины должны вернуться на родину для защиты страны", - утверждал Зёдер.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.