Cyprus Mail: действия США в Венесуэле создают опасный прецедент для миропорядка

Газета назвала действия Соединенных Штатов в республике "грубым нарушением международного права"

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 6 января. /ТАСС/. Действия Соединенных Штатов в Венесуэле создают опасный прецедент для сложившегося миропорядка. Об этом сказано в редакционной статье кипрской газеты Cyprus Mail, опубликованной 6 января.

Описывая захват американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес, издание отмечает, что, "действия США никак не могут быть оправданы". По утверждению газеты, "это было грубое нарушение международного права - некоторые назвали это бандитизмом - и это создает очень опасный прецедент".

Cyprus Mail напоминает, что президент США Дональд Трамп не исключил возможности проведения военной операции в Колумбии под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков и что подвергшийся словесным нападкам хозяина Белого дома президент этой страны Густаво Петро гипотетически может разделить судьбу Мадуро. Кроме того, газета приводит слова Трампа, адресованные вице-президенту и и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес, о том, что если ее действия не будут удовлетворять Вашингтон, то "она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро".

"Никого не должны удивлять эти грубые угрозы. Это стиль президента Трампа и его способ показать миру, что США имеют право делать все, что им заблагорассудится", - подчеркивает ведущее англоязычное издание острова.

Газета напоминает, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш 5 января дал понять, что при проведении США военной операции в Каракасе нормы международного права соблюдены не были, и выразил глубокую обеспокоенность тем, что эта операция может обострить нестабильность в самой Венесуэле, оказать негативное воздействие на ситуацию в регионе и стать прецедентом в отношениях между государствами. "Печальная реальность заключается в том, что ООН утратила свою актуальность, и, похоже, то же самое относится и к Европейскому союзу, который призвал к соблюдению международного права и сдержанности, но избежал прямого осуждения США из-за опасения разозлить Трампа", - отмечает в редакционной статье Cyprus Mail.