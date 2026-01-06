Туск: лидеры "коалиции желающих" приняли парижскую декларацию по Украине

Договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны находятся на уровне "черновиков", уточнил премьер Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Sean Gallup/ Getty Images

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Лидеры "коалиции желающих" приняли парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, однако конкретные обязательства стран в нее не вошли. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск после встречи европейских лидеров в Париже.

"Мы приняли парижскую декларацию, которая представляет всеобщее европейско-американское подтверждение воли предоставления гарантий безопасности для Украины", - рассказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии. Вместе с тем польский премьер подчеркнул, что договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны находятся на уровне "черновиков".

Также Туск заявил, что общая позиция, которая прояснит участие США в гарантиях безопасности для Украины, будет готова до конца января.