Ближайшая точка к миру и отправка войск. Заявления после саммита "коалиции желающих"
Редакция сайта ТАСС
06 января, 21:03
В Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих. Во время саммита представители европейских стран приняли декларацию по гарантиям безопасности для Украины.
ТАСС собрал главные заявления по итогам саммита:
- Лидеры "коалиции желающих" приняли парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, однако конкретные обязательства стран в нее не вошли, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск;
- Бельгия направит свои войска на Украину в случае заключения перемирия или мирного соглашения, заявил глава Минобороны страны Тео Франкен;
- Швеция готова направить на Украину после достижения мира самолеты Gripen, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон;
- Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что на нынешнем этапе реализации усилий по урегулированию конфликта достигнута точка, наиболее близкая к достижению прочного мира;
- Великобритания и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники, заявил премьер Великобритании Кир Стармер;
- Великобритания будет участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня на Украине после остановки конфликта, сообщил Стармер;
- Польша взяла на себя логистику обеспечения гарантий безопасности для Украины, заявил Туск;
- Вопросы территориальных уступок будут самыми важными в процессе мирного урегулирования на Украине, сообщил спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф;
- Уиткофф заявил, что команда Трампа сделает все возможное для достижения мира на Украине;
- Западные страны и Украина согласовали практически все вопросы по гарантиям безопасности Киеву, но это не значит, что мир будет достигнут, отметил зять президента США Джаред Кушнер;
- "Коалиция желающих" по оказанию помощи Киеву исходит из того, что численность ВСУ после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. военных, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон;
- Инициатива по поставке снарядов для ВСУ, закупаемых за счет западных государств в третьих странах, может продолжаться, но без финансирования из государственного бюджета Чехии, сообщил премьер республики Андрей Бабиш;
- Бабиш сообщил, что "коалиция желающих" обсуждала преимущественно обеспечение мира;
- Украина находится на пороге гуманитарного и энергетического кризиса, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц;
- Мерц объявил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия и, в частности, разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО;
- Он также заявил, что решение конфликта на Украине потребует компромиссов;
- Хорватия не направит своих военных на Украину даже после заключения соглашения о прекращении огня, заявил премьер страны Андрей Пленкович.
- Румыния не намерена направлять войска на Украину, подтвердил президент Никушор Дан.
Содержание декларации
- Поддержка ВСУ "коалицией желающих" будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружении;
- Достигнута договоренность о создании координационного центра США, Украины, "коалиции желающих" с операционным центром в Париже;
- Обеспечение безопасности Украины в будущем может включать военные средства со стороны "коалиции желающих";
- Многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны.