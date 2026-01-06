Статья

Ближайшая точка к миру и отправка войск. Заявления после саммита "коалиции желающих"

Лидеры европейских стран во время встречи объединения подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта

В Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих. Во время саммита представители европейских стран приняли декларацию по гарантиям безопасности для Украины.

ТАСС собрал главные заявления по итогам саммита:

Лидеры "коалиции желающих" приняли парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, однако конкретные обязательства стран в нее не вошли, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск;

Бельгия направит свои войска на Украину в случае заключения перемирия или мирного соглашения, заявил глава Минобороны страны Тео Франкен;

Швеция готова направить на Украину после достижения мира самолеты Gripen, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон;

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что на нынешнем этапе реализации усилий по урегулированию конфликта достигнута точка, наиболее близкая к достижению прочного мира;

Великобритания и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники, заявил премьер Великобритании Кир Стармер;

Великобритания будет участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня на Украине после остановки конфликта, сообщил Стармер;

Польша взяла на себя логистику обеспечения гарантий безопасности для Украины, заявил Туск;

Вопросы территориальных уступок будут самыми важными в процессе мирного урегулирования на Украине, сообщил спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф;

Уиткофф заявил, что команда Трампа сделает все возможное для достижения мира на Украине;

Западные страны и Украина согласовали практически все вопросы по гарантиям безопасности Киеву, но это не значит, что мир будет достигнут, отметил зять президента США Джаред Кушнер;

"Коалиция желающих" по оказанию помощи Киеву исходит из того, что численность ВСУ после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. военных, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон;

Инициатива по поставке снарядов для ВСУ, закупаемых за счет западных государств в третьих странах, может продолжаться, но без финансирования из государственного бюджета Чехии, сообщил премьер республики Андрей Бабиш;

Бабиш сообщил, что "коалиция желающих" обсуждала преимущественно обеспечение мира;

Украина находится на пороге гуманитарного и энергетического кризиса, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц;

Мерц объявил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия и, в частности, разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО;

Он также заявил, что решение конфликта на Украине потребует компромиссов;

Хорватия не направит своих военных на Украину даже после заключения соглашения о прекращении огня, заявил премьер страны Андрей Пленкович.

Румыния не намерена направлять войска на Украину, подтвердил президент Никушор Дан.

Содержание декларации