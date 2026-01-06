Бабиш: инициатива по поставке снарядов ВСУ может продолжаться без средств Чехии
ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Инициатива по поставке снарядов для ВСУ, закупаемых за счет западных государств в третьих странах, может продолжаться, но без финансирования из государственного бюджета Чехии. Об этом заявил по итогам встречи "коалиции желающих" премьер-министр республики Андрей Бабиш.
"Деньги из государственного бюджета чешское правительство давать не будет на [реализацию] инициативы по поставке боеприпасов для Украины, но она может продолжаться при условии, что ее будут финансировать другие государства", - привело слова премьера агентство ČTK.
Состоявшуюся встречу лидеров стран "коалиции желающих" он охарактеризовал как важную, но указал, что некоторые пункты совместной декларации республика не приемлет. В частности, Бабиш отметил, что Чехия "никогда не направит солдат на Украину". Кроме того, премьер Чехии заявил, что во встрече приняли участие представители 37 государств. "По-моему, большинство этих стран не хочет направлять солдат [на Украину]", - сказал он. От этого, по его словам, отказываются, в частности, Италия, Польша и Латвия.