Бабиш: инициатива по поставке снарядов ВСУ может продолжаться без средств Чехии

Состоявшуюся встречу лидеров стран "коалиции желающих" чешский премьер охарактеризовал как важную, но указал, что некоторые пункты совместной декларации республика не приемлет

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Инициатива по поставке снарядов для ВСУ, закупаемых за счет западных государств в третьих странах, может продолжаться, но без финансирования из государственного бюджета Чехии. Об этом заявил по итогам встречи "коалиции желающих" премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Деньги из государственного бюджета чешское правительство давать не будет на [реализацию] инициативы по поставке боеприпасов для Украины, но она может продолжаться при условии, что ее будут финансировать другие государства", - привело слова премьера агентство ČTK.

Состоявшуюся встречу лидеров стран "коалиции желающих" он охарактеризовал как важную, но указал, что некоторые пункты совместной декларации республика не приемлет. В частности, Бабиш отметил, что Чехия "никогда не направит солдат на Украину". Кроме того, премьер Чехии заявил, что во встрече приняли участие представители 37 государств. "По-моему, большинство этих стран не хочет направлять солдат [на Украину]", - сказал он. От этого, по его словам, отказываются, в частности, Италия, Польша и Латвия.