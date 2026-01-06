Обеспечение безопасности Украины в будущем может включать военные средства

В совместной декларации, принятой по итогам встречи стран "коалиции желающих", говорится, что обязательства по поддержке Украины могут включать и принятие дополнительных санкций

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Обеспечение безопасности Украины в будущем может включать военные средства со стороны "коалиции желающих". Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам встречи европейских стран "коалиции" с участием Украины и делегации США.

"Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций", - говорится в тексте.