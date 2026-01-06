Туск: Польша берет на себя логистику гарантий безопасности для Украины

Вместе с тем польский премьер подчеркнул в очередной раз, что Варшава не отправит военных на Украину в рамках многонациональных сил

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Польша взяла на себя логистику обеспечения гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск после встречи лидеров "коалиции желающих" в Париже.

"Я, нарушая секретность, поделюсь с вами, что Польша станет лидирующим государством по вопросам логистики и организации [гарантий безопасности для Украины]", - рассказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии.

Вместе с тем польский премьер подчеркнул в очередной раз, что Варшава не отправит военных на Украину в рамках многонациональных сил. "Ни в каком из вариантов [гарантий безопасности для Украины] нет ожиданий присутствия польских войск на Украине", - отметил Туск.