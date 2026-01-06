ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мерц: Украина находится на пороге гуманитарного и энергетического кризиса

Канцлер ФРГ подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта
Редакция сайта ТАСС
06 января, 19:49

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Украина находится на пороге гуманитарного и энергетического кризиса, поэтому необходимо как можно скорее достигнуть прекращения конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже.

"Страна находится на пороге гуманитарного и энергетического кризиса. Поэтому мы активизируем наши и без того интенсивные усилия, с тем чтобы сейчас быстро прийти к результату", - сказал он. "Мы хотим перемирия", - добавил Мерц. 

