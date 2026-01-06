Уиткофф назвал самый важный вопрос при урегулировании на Украине

Речь о территориальных уступках, отметил спецпосланник президента США

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Tom Nicholson/ Getty Images

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Вопросы территориальных уступок будут самыми важными в процессе мирного урегулирования на Украине, дискуссии по ним продолжаются. Об этом заявил спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф.

"Это будет наиболее важным вопросом и темой. И мы продолжим эти переговоры и, надеюсь, сможем достичь или выработать определенные компромиссы по этому вопросу", - сказал он, выступая перед журналистами по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.